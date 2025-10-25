به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،حوادث رانندگی در جاده‌های استان سمنان در هفته‌ای که گذشت یک کشته و ۲۸ مصدوم بر جای گذاشت.

واژگونی پراید در کیلومتر ۵۸ محور فیروزکوه به سمنان ۳ مصدوم، واژگونی مزدا دوکابین در کیلومتر ۴۸ محور آزادشهر به شاهرود ۳ مصدوم، واژگونی تانکر حمل سوخت در کیلومتر ۵۷ محور آرادان به سرخه یک مصدوم، برخورد با تپه پراید در کیلومتر ۲۰ محور شاهرود به میامی ۴ مصدوم، تصادف دو سمند در کیلومتر ۱۰ محور شهمیرزاد به فولادمحله ۲ مصدوم، انحراف از جاده پژوپارس در کیلومتر ۲ محور آرادان به سرخه یک مصدوم، تصادف دو موتور سیکلت در کیلومتر ۱۵ شاهرود به آزادشهر ۲ مصدوم، سقوط از پل پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۷ ایوانکی به شریف آباد ۵ مصدوم، واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۶۹ محور میامی به سبزوار ۴ مصدوم، واژگونی تیبا ۲ در کیلومتر ۵۴ محور دامغان به سمنان یک کشته، واژگونی سمند در کیلومتر ۵۵ محور سمنان به دامغان ۳ مصدوم برجای گذاشتند.