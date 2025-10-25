به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، افخمی گفت: «۸۰ هکتار از باغ‌های بخش ندوشن زیر کشت انار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصول در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.»

وی افزود: «سال گذشته میزان برداشت انار در این منطقه حدود ۹۰۰ تن بود و با توجه به شرایط مناسب آب‌و‌هوایی و اجرای توصیه‌های فنی جهاد کشاورزی، انتظار می‌رود امسال تولید به شکل چشمگیری افزایش یابد.»

باغداران ندوشنی نیز برداشت خوب امسال را نتیجه همکاری و تعامل خود با جهاد کشاورزی دانسته و از همراهی و حمایت کارشناسان این مجموعه قدردانی کردند.