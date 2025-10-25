براساس آمار انجمن جهانی فولاد؛ تولید فولاد ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ با رشد ۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس آمار انجمن جهانی فولاد؛ فولادسازان جهان در ۹ ماهه ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تن فولاد تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی ۱.۶ درصد کاهش داشته است.



فولادسازان کشورمان در سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد تولید کردند که در مقایسه با سپتامبر ۲۰۲۴ رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد. اما در مجموع ۹ ماهه میلادی (ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵)، تولید فولاد ایران با رقم ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۷ درصد کاهش داشته است.



تولید فولاد جهان در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۴ میلادی کاهش ۱.۶ درصدی داشته است.

براساس آمار انجمن جهانی فولاد؛ چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان با کاهش تولید مواجه بوده است و تولید فولاد چین در ۹ ماهه نخست ۲۰۲۵ با کاهش ۲.۹ درصدی به ۷۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید و در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ نیز فولادسازان چینی ۷۳ و نیم میلیون تن فولاد تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی کاهش ۴.۶ دهم درصدی را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش؛ تولید فولاد ژاپن در سپتامبر ۲۰۲۵ با کاهش ۳.۷ دهم درصدی به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید. در مقابل، تولید فولاد خام در آمریکا با رشد ۶.۷ درصدی به ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید و در هند نیز تولید فولاد با افزایش ۱۳.۲ درصدی به ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.

در سپتامبر ۲۰۲۵ تولید فولاد در برزیل ۳.۲ درصد کاهش یافت و به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید و کره جنوبی نیز با تولید ۵ میلیون تن، کاهش ۲.۴ درصدی را تجربه کرد.

برآورد‌ها حاکی از آن است که روسیه در نهمین ماه میلادی با افت ۳.۸ درصدی، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد تولید کرده است.

براساس آمار؛ فولادسازان آلمانی نیز در سپتامبر ۲۰۲۵؛ ۳ میلیون تن فولاد تولید کردند که کاهش ۰.۶ دهم درصدی را نشان می‌دهد، اما ترکیه رشد ۳.۳ درصدی را ثبت کرد و تولید خود را به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رساند.

بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد؛ چین، هند، امریکا، ژاپن، روسیه، کره جنوبی، ترکیه، آلمان، برزیل و ایران به ترتیب رتبه‌های یک تا ده تولید جهانی فولاد را در اختیار دارند و ایران همچنان در جمع ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان قرار دارد.

