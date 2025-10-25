به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین مدنی با بیان اینکه ایجاد ۳۲ هزار طرح اشتغالزایی در ۶ هزار روستا جلوه‌ای تحقق شعار سال است، تصریح کرد: حدود ۲ هزار طرح اجرا شده در سطح بنگاهی و کارگاهی بوده و نزدیک به ۳۰ هزار طرح نیز به مشاغل خرد اختصاص داشته است.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها حدود ۴۷۰۰ میلیارد تومان در قالب سرمایه یا تسهیلات هزینه شده، اما همیاری و مشارک مردم نقش اساسی در پیشبرد این طرح‌ها داشته است.

مدیرعامل بنیاد برکت ابراز امیدواری کرد با همیاری و مشارکت هموطنان روستایی و تدام حمایت های دولتی، برنامه های در نظر گرفته شده تا پایان امسال با سرعت بیشتری اجرا و تکمیل شوند.