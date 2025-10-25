پخش زنده
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: پرستاران با دستان پُر مهر خود، نبض حیات را در کالبد بیماران کوک میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا در پیامی با تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار ، گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم
پرستاری؛ تجلی کمال انسانی و سرچشمه آرامش
روز پرستار، صرفاً گرامیداشت یک حرفه نیست، بلکه روز تجلیل از کرامت و فداکاری فرشتگان سپیدپوشی است که با الهام از صبر جمیل حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)، رنج و درد را به تسکین، و ناامیدی را به امید بدل میسازند. آنان که با دستان پُرمهر خود، نبض حیات را در کالبد بیماران کوک میکنند و با نگاه دلسوزانه، سنگ صبور لحظات سخت هستند.
اینجانب، سالروز میلاد باسعادت اسوه صبر و ایثار، حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را به تمامی جهادگران عرصه سلامت، بهویژه پرستاران شریف و سختکوش جزیره زیبای کیش صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
از درگاه حضرت حق، برای این عزیزان که خالصانه در مسیر خدمت به خلق گام برمیدارند، سلامتی، سعادت و توفیق روزافزون مسئلت دارم.