\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u061b \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0631\u063a\u0644\u0627\u0645\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u0638\u0631 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f6 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0622\u0626\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0634\u062a \u0645\u0642\u0627\u0645 \u062e\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0639\u0627\u0634\u0648\u0631\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\u00a0