به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت:با توجه به خروجی مدل‌های هواشناسی، وضعیت جوی در سطح منطقه طی چند روز آینده نسبتاً پایدار خواهد بود، اما برای ساعات بعد از ظهر، وزش باد‌هایی با سرعت نسبتاً کم پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود:از نظر دمایی نیز نوسانات خاصی در این مدت مشاهده نخواهیم کرد که دیشب در خنک‌ترین ساعات، حداقل دمای شهر قزوین به ۹ درجه رسید، در حالی که شهر‌های آب گرم و آوج کمینه دمای ۵ درجه را تجربه کردند.