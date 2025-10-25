پخش زنده
امروز: -
تیم خوزستان در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشتی فرنگی نونهالان کشور در شیراز بر سکوی قهرمانی ایستاد؛ فارس میزبان هم سوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشتی فرنگی نونهالان کشور که جمعه در خانه کشتی شیراز پایان یافت ۳۷۱ کشتی گیر از استانهای مختلف کشور شرکت داشتند.
در پایان این رقابتها در رده بندی امتیازی تیم خوزستان با ۱۲۵ امتیاز عنوان نخست را به خود اختصاص داد، تهران با ۱۲۴ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و فارس هم با ۱۰۴ امتیاز سوم شد.
همچنین تیمهای مازندران، لرستان، قم، توابع تهران، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و اردبیل هم در جایگاه چهارم تا دهم قرار گرفتند.
در بخش انفرادی نیز مازیار شاه بازنژاد از خوزستان، عباس نظری از لرستان، مرتضی کاظمی از فارس، امیرحسین ضباطی از بوشهر، حسین ابراهیمی از قم، امیرعلی گودرزی از تهران، پرهام شفاهی از فارس، بنیامین شکارچی از ایلام، ارشیا حیدری از خوزستان، پارسا فضل الهی از چهارمحال و بختیاری، علی آهنگراز گلستان و مهیار محمدزاده از تهران نفرات برتر ۱۲ وزن بودند.
این رقابتها ۳۰ مهرماه در خانه کشتی شیراز آغاز و جمعه دوم آبانماه پایان یافت.