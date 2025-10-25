روابط عمومی ارتش پاکستان (آی‌اس‌پی‌آر) در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای امنیتی این کشور در عملیاتی اطلاعات‌ محور در شهرستان «تانک» از نواحی ایالت خیبرپختونخوا، هشت تروریست خارجی تحت حمایت هند را به هلاکت رساندند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، این عملیات در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ پس از دریافت اطلاعات دقیق درباره حضور عناصر گروه تروریستی تحریک طالبان موسوم به «فتنه الخوارج» در محل مذکور انجام شد.

نیروهای امنیتی در جریان این عملیات مواضع تروریست‌ها را به‌ طور مؤثر هدف قرار داد و در درگیری شدید متقابل ۸ تن از عوامل خارجی وابسته به هند به هلاکت رسیدند.

ارتش پاکستان اعلام کرد، از محل درگیری مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و ضبط شده است.

در این بیانیه آمده است: تروریست‌ های مذکور در اجرای چندین حمله تروریستی علیه نیروهای امنیتی و نهادهای مجری قانون و نیز در قتل شهروندان بی‌گناه نقش داشته‌ اند.

به گفته منابع خبری عملیات پاکسازی در منطقه همچنان ادامه دارد تا هرگونه تهدید باقی‌مانده از میان برداشته شود.

«شهباز شریف» نخست‌ وزیر پاکستان نیز در پیامی از نیروهای امنیتی این کشور به‌ علت موفقیت در متلاشی کردن این گروه تروریستی خارجی قدردانی کرد و گفت: دولت و ملت پاکستان مصمم‌ هستند نقشه‌های شوم عناصر دشمن که قصد آسیب‌زدن به تمامیت ارضی کشور را دارند، نقش بر آب کنند.