

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن گفت: بردسکن با دارا بودن بیش از ۱۳۰۰ هکتار باغ انار و میانگین برداشت ۲۵ تن در هر هکتار، به‌ عنوان یکی از قطب‌ های مهم تولید انار در استان خراسان رضوی شناخته می‌ شود.

مهدی مسروری افزود: امسال بیش از ۳۰ هزار تن انار به ارزش اقتصادی حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان برداشت می شود که ۲۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.

مسروری گفت: برای ارتقای کیفیت محصول و کاهش خسارات ناشی از آفتاب‌ سوختگی، طرح نصب سایبان در سطح دو هکتار از باغ‌ های انار منطقه اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه رقم غالب انار در مناطق علی‌ آباد کشمر و شفیع‌ آباد، رقم «خزر» است، ادامه داد: اجرای طرح‌ های مبارزه با آفت کرم گلوگاه انار، مدیریت تغذیه باغات و برگزاری دوره‌ های آموزشی برای کشاورزان، از مهم‌ ترین عوامل افزایش عملکرد و کاهش خسارات ناشی از پوسیدگی میوه بوده است.

مسروری گفت: ارتقای سطح دانش کشاورزان و اجرای توصیه‌ های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی، نقش مؤثری در افزایش بهره‌ وری و بهبود کیفیت محصول انار در این شهرستان داشته است.