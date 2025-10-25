سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز: با گزارش مردمی و پیگیری کارشناسان بهداشت محیط، یک محموله ۳ هزار و ۴۰۰ لیتری آب‌لیموی بدون مشخصات بهداشتی در شهرستان مهریز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر فلاحتی گفت: با گزارش مردمی و پیگیری کارشناسان بهداشت محیط، یک محموله ۳ هزار و ۴۰۰ لیتری آب‌لیمو بدون مشخصات بهداشتی در شهرستان مهریز کشف و با دستور قضایی، محل نگهداری آن مهر وموم شد.

دکتر فلاحتی، ادامه داد: بهداشت محیط تعطیلی ندارد و همکاران ما در تمام ایام سال پیگیر سلامت مردم هستند.

وی افزود: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر نگهداری مواد غذایی مشکوک، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت مهریز از یکی از انبار‌های ضایعاتی شهرستان بازدید کردند که در جریان این بازدید، محموله‌ای شامل ۳ هزار و ۴۰۰ لیتری آب‌لیمو بدون هرگونه مجوز و مشخصات بهداشتی کشف شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و با دستور دادستان شهرستان، این محموله توقیف و محل نگهداری آن مهر و موم شد.

دکتر فلاحتی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تأیید نتایج آزمایشگاه مواد غذایی استان یزد، مبنی بر غیرقابل مصرف بودن محموله، تمام آب‌لیمو‌های کشف‌شده معدوم و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.