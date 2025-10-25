به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، غرفه دارانی که از جای جای شهر برای برپایی غرفه‌ها از صبح زود راهی بازار می‌شوند.

۶۰۰ غرفه داری که در این بازار از میوه‌های نوبرانه تا میوه‌های چهار فصل، لبنیات، خوارو بار، لباس، گل‌های مختلف و وسایل آشپزخانه و کوه نوردی را برای عرضه آورده‌اند.

کرایه غرفه‌های رو باز در این بازار ۳۰۰هزار ریال و غرفه‌های مسقف ۵۰۰ هزار ریال است.

بازاری که مردم از آن بسیار خوب استقبال می‌کنند و از کیفیت و قیمت هم رضایت دارند.

در این بازار خانواده ها، زوج‌های جوان، پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به تنهایی یا به همراه فرزندان و نوه هایشان برای خرید می‌آیند و دست پر خارج می‌شوند.