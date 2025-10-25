به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته، تیم لیدزیونایتد ۲ – ۱ از سد وستهام یونایتد گذشت. برای لیدزی‌ها برندان آرونسون در دقیقه ۳ و جو رودان در دقیقه ۱۹ گلزنی کردند و ماتیوش فرناندش در دقیقه ۹۰ گل وستهام را به ثمر رساند. لیدز با ۱۱ امتیاز به رده سیزدهم صعود کرد و وستهام با ۴ امتیاز در رده نوزدهم و ماقبل آخر جدول جای گرفته است.

برنامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۳ آبان:

چلسی – ساندرلند

نیوکاسل یونایتد – فولام

منچستریونایتد – برایتون

برنتفورد - لیورپول

یکشنبه ۴ آبان:

آرسنال - کریستال پالاس

آستون ویلا – منچسترسیتی

بورنموث - ناتنیگام فارست

وولورهمپتون - برنلی

اورتون - تاتنهام

در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۱۹ امتیاز در صدر است و تیم‌های منچسترسیتی با ۱۶، لیورپول و بورنموث با ۱۵، چلسی و تاتنهام با ۱۴ امتیاز سوم تا ششم هستند.