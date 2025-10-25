پخش زنده
هفته نهم فوتبال لیگ برتر انگلیس جمعه با یک مسابقه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته، تیم لیدزیونایتد ۲ – ۱ از سد وستهام یونایتد گذشت. برای لیدزیها برندان آرونسون در دقیقه ۳ و جو رودان در دقیقه ۱۹ گلزنی کردند و ماتیوش فرناندش در دقیقه ۹۰ گل وستهام را به ثمر رساند. لیدز با ۱۱ امتیاز به رده سیزدهم صعود کرد و وستهام با ۴ امتیاز در رده نوزدهم و ماقبل آخر جدول جای گرفته است.
برنامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۳ آبان:
چلسی – ساندرلند
نیوکاسل یونایتد – فولام
منچستریونایتد – برایتون
برنتفورد - لیورپول
یکشنبه ۴ آبان:
آرسنال - کریستال پالاس
آستون ویلا – منچسترسیتی
بورنموث - ناتنیگام فارست
وولورهمپتون - برنلی
اورتون - تاتنهام
در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۱۹ امتیاز در صدر است و تیمهای منچسترسیتی با ۱۶، لیورپول و بورنموث با ۱۵، چلسی و تاتنهام با ۱۴ امتیاز سوم تا ششم هستند.