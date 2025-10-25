به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته دهم لیگ دسته یک فوتبال کشور از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی آبادان صنعت نفت میزبان تیم مس شهر بابک است.

در هفته نهم صنعت نفت مقابل مس سونگون یک بر صفر شکست خورده بود و مس شهر بابک توانسته بود با همین نتیجه تیم سایپا را شکست دهد.

صنعت نفت از ۹ دیدار قبلی خود در جایگاه دوازدهم جدول قرار دارد و مس شهر بابک با سیزده امتیار رده سوم جدول را به خود اختصاص داده‌اند.