دوره آموزشی تربیت مربی نقد باستانگرایی با محوریت هویتشناسی ایرانی ـ اسلامی در اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر دفتر نمایندگی تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در استان خوزستان گفت : این دوره با هدف توانمندسازی مبلغین، اساتید و فعالان فرهنگی در زمینه نقد جریانهای تحریفگر هویتی و بازشناسی ریشههای اصیل فرهنگ ایرانی ـ اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام دبیری فر افزود : تدریس مباحث علمی این دوره را حجتالاسلام والمسلمین مصلحی، استاد اعزامی از قم، عهدهدار بودند.در این دوره موضوعاتی از جمله مفهوم «هویتشناسی ایرانی ـ اسلامی»، بررسی آسیبهای فرهنگی باستانگرایی، نقد پیشفرضهای تاریخی آن، و تحلیل تأثیر این رویکرد بر تفکیک میان ایرانیت و اسلامیت مورد بحث قرار گرفت.