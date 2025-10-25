پخش زنده
تیم ملی تنیس روی میز جوانان با سرمربیگری میعاد مکیف سرمربی شیرازی به بازى هاى آسیایى بحرین اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پینگ پنگ بازان جوان کشورمان با ترکیب دو بازیکن پسر و یک بازیکن دختر به منامه بحرین محل برگزارى بازى هاى آسیایى جوانان اعزام شدند.
تیم ملى جوانان پسر ایران با ترکیب بنیامین فرجى و مبین امیرلو با سرپرستی و سرمربیگرى میعاد مکیف مربی فارسی و تیم ملى دختران ایران با ترکیب وانیا یاورى و با هدایت نسیم رنجبر عازم منامه شدند.
مهرداد على قارداشى نیز به عنوان عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون تنیس روى میز دراین مسابقات حضور دارد.
مسابقات تنیس روى میز بازى هاى آسیایى جوانان از فردا در منامه بحرین آغاز می شود و تا ٨ آبان ادامه دارد.