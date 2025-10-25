به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: حجم سرمایه‌گذاری در این بخش ۷ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال است.

مجید کمالی افزود: با بهره برداری از این واحد‌ها ظرفیت سردخانه‌ای هرمزگان به شش هزار تن افزایش می‌یابد و برای هزار و ۵۰ تن شغل ایجاد می‌شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: کل پروانه‌های بهره‌برداری صنایع تبدیلی استان ۲۴۸ واحد با ظرفیت جذب سالانه دو میلیون و ۲۷۰ هزار تن محصولات کشاورزی در استان فعال است.

کمالی افزود: این واحد‌ها برای ۲۵ هزار و ۸۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.

صنایع تبدیلی و غذایی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در هرمزگان در حال پیشروی است.