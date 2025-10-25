پخش زنده
امسال ۱۲ پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی جدید با ظرفیت جذب سالانه ۶۰ هزار تن محصولات کشاورزی در هرمزگان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: حجم سرمایهگذاری در این بخش ۷ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال است.
مجید کمالی افزود: با بهره برداری از این واحدها ظرفیت سردخانهای هرمزگان به شش هزار تن افزایش مییابد و برای هزار و ۵۰ تن شغل ایجاد میشود.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: کل پروانههای بهرهبرداری صنایع تبدیلی استان ۲۴۸ واحد با ظرفیت جذب سالانه دو میلیون و ۲۷۰ هزار تن محصولات کشاورزی در استان فعال است.
کمالی افزود: این واحدها برای ۲۵ هزار و ۸۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.
صنایع تبدیلی و غذایی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در هرمزگان در حال پیشروی است.