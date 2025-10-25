به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه استان خوزستان هفته پنجم خود را پشت سر گذاشت و عقاب هندیجان یک تاز جدول رده‌بندی است. این تیم در خانه با حساب ۲ بر صفر قدس ماهشهر را شکست داد تا نشان دهد برای کسب مقام قهرمانی خیز برداشته است.

نکته مهم در این دیدار این بود که تیم عقاب صاحب یک ضربه ایستگاه از فاصله ۲۵ متری شد و جعفر ساکی دروازه‌بان این تیم آن را به گل تبدیل کرد و یکی از زیباترین گل‌های هفته را به ثمر رساند.

همچنین تیم رده هفتمی قرمز پوشان هفتگل که هفته گذشته در اندیمشک صاحب پیروزی مقابل عمران نیرو شده ببود، دیشب (دوم آبان) در یک بازی خانگی برابر تیم قعر جدولی ستارگان صیدون به تساوی یک بر یک رسید.

در ادامه این رقابت‌ها نیز عمران نیروی اندیمشک در ادامه سیر نزولی خود با یک گل مغلوب قرمز پوشان ویس شد. تیمی که برخلاف فصول گذشته و با بهره‌گیری از جوانان گمنام، اما مستعد برای دیگر تیم‌های مدعی خط نشان کشیده است و هم اکنون در رده سوم جدول مسابقات قرار دارد.

در ادامه چهارچوب مسابقات این هفته نیز تیم‌های استقلال جوان سوسنگرد و آبی‌پوشان شوشتر به ترتیب تیم‌های پیروز ماهشهر و بهمئی رامهرمز را با نتیجه مشابه ۳ بر صفر شکست دادند.

همچنین دو تیم آبی‌پوشان حمیدیه و فولاد نوین ایذه به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید. جالب اینکه این توقف تیم آبی پوشان حمیدیه را از رسیدن به جمع سه تیم مدعی بالای جدول محروم کرد و در آن سوی میدان فولاد نوین با این تک امتیاز، ۵ امتیازی شد و در جایگاه نهم قرار دارد.

اما طبق برنامه تیم وحدت شهرک شهید چمران ماهشهر باقرعه استراحت مواجه شده بود.

تیم عقاب هندیجان با چهار برد و یک تساوی و ۱۳ امتیاز به تنهایی در صدر جدول تکیه زده است.

تیم آبی پوشان شوشتر با ۱۰ امتیاز در رده دوم قرار دارد و سه تیم ۸ امتیازی قرمز پوشان ویس، آبی پوشان حمیدیه و استقلال جوان سوسنگرد نیز با تفاضل گل بهتر نسبت به یکدیگر، در رده‌های سوم تا پنجم جای دارند.

در انتهای جدول مسابقات هم عمران نیروی اندیمشک با سه امتیاز در رده یازدهم جا خوش کرده است و دو تیم ستارگان صیدون و پیروز ماهشهر نیز با یک امتیاز رده‌های دوازدهم و سیزدهم را در اختیار دارند.