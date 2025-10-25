به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان این مسابقات در رده بندی مدالی مازندران با ۴ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز اول شد. خراسان رضوی با ۱ طلا و ۲ نقره دوم شد و تهران با ۱ طلا و ۲ نقره در جایگاه سوم ایستاد.

در رده بندی تیمی نیز مازندران با ۱۷۲ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های خراسان رضوی با ۹۹ و تهران با ۹۴ امتیاز دوم و سوم شدند.

رده بندی تیمی و انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

مدالی: ۱- مازندران ۲- خراسان رضوی ۳- تهران ۴- البرز ۵- قزوین ۶- منطقه آزاد اروند ۷- توابع تهران ۸- خراسان شمالی ۹- زنجان ۱۰- گیلان

تیمی: ۱- مازندران ۱۷۲ امتیاز ۲- خراسان رضوی ۹۹ امتیاز ۳- تهران ۹۴ امتیاز ۴- البرز ۹۲ امتیاز ۵- گیلان ۶۸ امتیاز ۶- توابع تهران ۵۹ امتیاز ۷- اصفهان ۵۳ امتیاز ۸- فارس ۴۶ امتیاز ۹- قزوین ۴۲ امتیاز ۱۰- منطقه آزاد اروند ۴۱ امتیاز

۴۰ کیلوگرم: ۱- نیما جلیلیان (منطقه آزاد اروند) ۲- شایان زارعی (خراسان شمالی) ۳- نوین اقراری (گیلان) ۴- امیرعباس بیدگلی (اصفهان) ۵- یوسف توکلی (مازندران) ۶- محمدطا‌ها پارسا (هرمزگان) ۷- علیرضا برناک (خوزستان) ۸- طا‌ها الکائی (البرز) ۹- امیرسینا میرباقری (قم) ۱۰- شهاب حمزه (کرمان)

۴۵ کیلوگرم: ۱- محمدحسین خورشیدوند (تهران) ۲- سینا ترک (البرز) ۳- رضا اسدی (مازندران) ۴- سحبان رضوانی نسب (قم) ۵- علی علیزاده (خراسان رضوی) ۶- سید محمدآریا میرحسینی بیدگلی (اصفهان) ۷- امیرعلی فکریان (گیلان) ۸- محمدصالح بیگی (فارس) ۹- محمدرضا باقریان (خراسان شمالی) ۱۰- ماردین امینی (آذربایجان غربی)

۵۰ کیلوگرم: ۱- محمدیاسین پیشباز (خراسان رضوی) ۲- امیرعطا نصیری (زنجان) ۳- سیدحسین احمدی پور (گیلان) ۴- سید امیرعلی عباس نژاد موسووی (مازندران) ۵- اشکان کمری (منطقه آزاد اروند) ۶- عطا اسلامی (اصفهان) ۷- محمدمهدی نامجوزاده (تهران) ۸- کوروش درودی (کرمان) ۹- اهورا صیادی (کردستان) ۱۰- امیرمهدی داداشی (آذربایجان شرقی)

۵۵ کیلوگرم: ۱- سینا مهدوی تبار (البرز) ۲- محمدمهدی آزادیان (مازندران) ۳- حسین موسیوند اصل (لرستان) ۴- ماهان ارشدی (گیلان) ۵- جلال سلیمانی (توابع تهران) ۶- پوریا فتح آبادی (تهران) ۷- میثم احمدی (آذربایجان شرقی) ۸- امیرحسین رشیدی (فارس) ۹- امیرعلی جهانشاهی (کرمان) ۱۰- امیرحافظ بیگدلی (زنجان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- امیررضا الهی چورون (مازندران) ۲- پرهام زارعی کله کله (تهرا) ۳- ایمان جزوانی (البرز) ۴- محمدجواد محمدپور (خراسان رضوی) ۵- ابوالفضل درویش (فارس) ۶- ماهان یزدانی (خراسان شمالی) ۷- محمد محمدی (کردستان) ۸- طا‌ها مددپور (آذربایجان شرقی) ۹- اهورا کیانی (اصفهان) ۱۰- محمدرسول خدادادی (هرمزگان)

۶۵ کیلوگرم: پویان بابئی رکنی (مازندران) ۲- امیررعلی خداپرست (خراسان رضوی) ۳- کوروش زارعی (قزوین) ۴- پویان کشاورز (البرز) ۵- حسین نصیری (تهران) ۶- محمدحسین براتی (مرکزی) ۷- عطا جمالی سقین سرا (آذربایجان شرقی) ۸- ایلیا صادقیان (توابع تهران) ۹- ابوالفضل چرخی (آذربایجان شرقی) ۱۰- سبحان افشاریان زاده (گیلان)

۷۰ کیلوگرم: ۱- پارسا برشم (مازندران) ۲- محمدعرفان خلیلی رحمانی (توابع تهران) ۳- حسین خدادادی (فارس) ۴- محمدحسین فروردین (خراسان رضوی) ۵- علی اصغر اکبری (البرز) ۶- محمددعلی کاظم زاده (قم) ۷- امیرحسین عالی (آذربایجان شرقی) ۸- امیرمحمد فرجی (منطقه آزاد اروند) ۹- امیرعلی زدانی (سمنان) ۱۰- علی اکبر بهتویی (قزوین)

۷۵ کیلوگرم: ۱- امیرعلی خانی (قزوین) ۲- مصطفی علی بازی (خراسان رضوی) ۳- علی اکبر ترک (مازندران) ۴- امیرعباس قوانی (گیلان) ۵- امیرمحمد رضایی (اصفهان) ۶- رهام زارعی (فارس) ۷- حسین کریم پور (توابع تهران) ۸- آوات رحیمی زاده (آذربایجان غربی) ۹- مهراد اشرفی (البرز) ۱۰- پوریا جبارزاده (تهران)

۷۵+ کیلوگرم: ۱- مانی انتظارالمهدی (مازندران) ۲- امیرحسین خسروزاد (تهران) ۳- مهرداد هوشمند (توابع تهران) ۴- محمد علی پور (آذربایجان غربی) ۵- هومن براخاصی (کردستان) ۶- فریدون ابن علی (اصفهان) ۷- محمدحسین نوری (مرکزی) ۸- صدرا بی مثل (آذربایجان شرق) ۹- سید امیرعباس موسوی (گیلان) ۱۰- امیرسام گتوندی (خوزستان)