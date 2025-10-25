به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهار انیمیشن «باگ» ساخته علی معصومی، «کربت» ساخته نیلوفر نادری تهرانی، «فصل پریدن» ساخته شاهنگ کیانی رشید و «دژکاک» ساخته آزاد معروفی تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به بخش مسابقه فیلم کوتاه هفتمین جشنواره انیمیشن معاصر ایونی یونان راه پیدا کردند.

هدف جشنواره انیمیشن معاصر ایونی ICONA ۲۰۲۵ که توسط دپارتمان هنر‌های صوتی و تصویری دانشگاه یونیان برگزار می‌شود، ارائه بهترین آثار حوزه انیمیشن از سراسر جهان است.

این جشنواره همچنین در پی حفظ و توسعه میراث فرهنگی فیلم‌های انیمیشن، حمایت از تولید آثار جدید، فراهم‌سازی زمینه برای همکاری‌های بین‌المللی و تقویت گفت‌و‌گو میان افراد با سابقه این حرفه، فیلمسازان و مخاطبان عمومی است. این انیمیشن‌ها توسط واحد بین‌الملل مرکز گسترش به این جشنواره ارسال شدند.