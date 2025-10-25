پخش زنده
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در یک برنامه نظارتی سرزده و شبانه از واحدهای صنعتی ناجی و روی بازدید کردند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سیدرضا موسوی مشکینی گفت: هدف این نظارتهای سرزده، اطمینان از مطابقت کامل فرآیندهای تولید با ضوابط و استانداردهای محیط زیستی و ارزیابی عملکرد واقعی واحدها در شرایط کاری شبانه میباشد.
وی ادامه داد: نگرانیهای اساسی در این شهرک صنعتی، ریشه در فعالیت واحدهای تولیدی دارد که مستقیماً در فرآیند ذوب و پالایش فلزات غیرآهنی، درگیر هستند. این صنعت، اگرچه برای اقتصاد منطقه حیاتی است، اما با چالشهای محیط زیستی مواجه است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان تأکید کرد که شهرک صنعتی ناجی به دلیل نزدیکی ۵ کیلومتری به مرکز استان، نیازمند تدابیر قاطع برای نهادینه کردن استانداردهای لازم است تا از تبدیل شدن این شهرک به یک بحران زیستمحیطی جلوگیری شود.