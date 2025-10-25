به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیرانشهر گفت: تیم نقده با درخشش ورزشکاران خود، عنوان قهرمانی مسابقات مچ‌اندازی بانوان آذربایجان‌غربی را از آنِ خود کرد.

کیوان خوشبخت افزود: مسابقات قهرمانی مچ‌اندازی بانوان استان در سه رده سنی و با حضور ۸۰ ورزشکار برتر از شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی، به میزبانی پیرانشهر برگزار شد.

خوشبخت اظهارکرد: این رقابت‌ها در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش راست‌دست و چپ‌دست برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی رقابتی توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

وی گفت: در پایان این مسابقات، تیم نقده با کسب ۱۴۰ امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های پیرانشهر و بوکان نیز به ترتیب با ۶۰ و ۵۷ امتیاز در جایگاه‌های دوم وسوم ایستادند.

خوشبخت، با بیان اینکه این رقابت‌ها به منظور انتخاب تیم استان برای حضور در مسابقات کشوری برگزار شد، افزود: نفرات برتر هر وزن در هر دو بخش راست‌دست و چپ‌دست، پس از تأیید هیأت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان‌غربی، به عنوان اعضای تیم منتخب استان در رقابت‌های قهرمانی کشور شرکت خواهند کرد.

وی، با اشاره به رشد چشمگیر استقبال بانوان از رشته مچ‌اندازی در سال‌های اخیر تصریح کرد: توسعه ورزش‌های قدرتی در بین بانوان استان، نشانه‌ای از ارتقای سطح اعتمادبه‌نفس و مشارکت روزافزون بانوان در عرصه‌های ورزشی است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیرانشهر، همچنین ازحمایت هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان و اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و افزود: هدف از برگزاری چنین مسابقاتی، ایجاد انگیزه، کشف استعداد‌های جدید و تقویت روحیه ورزشی در میان بانوان است.