هفته دهم فوتبال لیگای اسپانیا شب گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته، تیم رئال سوسیداد ۲ – ۱ از سد سویا گذشت. برای تیم باسکی میکل اوریازابال در دقایق ۱۹ – پنالتی و ۳۶ گلزنی کرد و گل تیم سویا را نمانیا گودلی در دقیقه ۳۰ به ثمر رساند. تیم سویا با ۱۳ امتیاز در رده نهم ماند و تیم رئال سوسیداد ۹ امتیاز به رده دهم صعود کرد.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۳ آبان:
جیرونا – رئال اویدو
اسپانیول – الچه
آتلتیک بیلبائو – ختافه
والنسیا – ویارئال
یک شنبه ۴ آبان:
رئال مایورکا – لوانته
رئال مادرید – بارسلونا (داربی ال کلاسیکو)
اوساسونا – سلتاویگو
رایو وایکانو – دپورتیوو آلاوس
رئال بتیس - آتلتیکومادرید
در جدول لیگایس اسپانیا تیم رئال مادرید با ۲۴ امتیاز در صدر است و تیمهای بارسلونا با ۲۲، ویارئال با ۱۷ و آتلتیکومادرید با ۱۶ امتیاز دوم تا چهارم هستند.