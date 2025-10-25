به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته، تیم رئال سوسیداد ۲ – ۱ از سد سویا گذشت. برای تیم باسکی میکل اوریازابال در دقایق ۱۹ – پنالتی و ۳۶ گلزنی کرد و گل تیم سویا را نمانیا گودلی در دقیقه ۳۰ به ثمر رساند. تیم سویا با ۱۳ امتیاز در رده نهم ماند و تیم رئال سوسیداد ۹ امتیاز به رده دهم صعود کرد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۳ آبان:

جیرونا – رئال اویدو

اسپانیول – الچه

آتلتیک بیلبائو – ختافه

والنسیا – ویارئال

یک شنبه ۴ آبان:

رئال مایورکا – لوانته

رئال مادرید – بارسلونا (داربی ال کلاسیکو)

اوساسونا – سلتاویگو

رایو وایکانو – دپورتیوو آلاوس

رئال بتیس - آتلتیکومادرید

در جدول لیگایس اسپانیا تیم رئال مادرید با ۲۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های بارسلونا با ۲۲، ویارئال با ۱۷ و آتلتیکومادرید با ۱۶ امتیاز دوم تا چهارم هستند.