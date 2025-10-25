پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛در آستانه میلاد حضرت زینب (ع) ویژهبرنامه گلبرگی از یاس در گذر فرهنگی چهارباغ اصفهان در حال برگزاری است.
مدیر طرح چهارباغ عباسی اصفهان گفت: این ویژه برنامه به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مهربانی و الگوگیری از سیره حضرت زینب (س) در محور فرهنگی تاریخی چهارباغ برگزار میشود.
سیروس خوراسگانی افزود: رویداد فرهنگی از دوم تا چهارم آبان از ساعت 16 تا 19:30 با مشارکت گروههای مردمی، هنرمندان و فعالان فرهنگی در قالب برنامهای شاد، خانوادگی و معرفتی اجرا می شود.
وی با اشاره به بخشهای مختلف این ویژه برنامه ادامه داد: غرفههای متنوع فرهنگی، هنری و آموزشی ، میز گفتوگوی دوستانه با محوریت سیره حضرت زینب (س) و نقش زنان در جامعه اسلامی، اجرای سرودهای آئینی، پذیرایی فرهنگی و مسابقات مشارکتی از بخشهای جذاب این برنامه است.
مدیر طرح چهارباغ عباسی گفت: محور فرهنگی تاریخی چهارباغ به عنوان قلب فرهنگی اصفهان، ظرفیت مناسبی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی دارد و ویژهبرنامههایی از این دست در تقویت نشاط اجتماعی، ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) و افزایش تعامل شهروندان با فضاهای عمومی نقش مؤثری دارد.