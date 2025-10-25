به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیرحسین سوخته زاده رسالت گروه جهادی همیاران ولایت را توانمندسازی و رفع مشکلات خانواده‌های کمتر برخوردار زیر پوشش این گروه جهادی در سطح استان عنوان کرد و گفت: در شهریور و مهرماه امسال و باتوجه به در پیش بودن سال تحصیلی جدید، ۳۵ کیف مدرسه به همراه نوشت افزار کامل جهت دانش آموزان و ۲ دست لباس فرم مدرسه دخترانه تهیه و اهدا شد.

وی ذبح یک راس گوسفند و توزیع گوشت گرم میان خانواده‌های نیارمند و پرداخت اجاره بهای منزل ۵ خانواده عزتمند را از دیگر خدمات این گروه جهادی اعلام کرد و افزود: تهیه و توزیع بسته‌های کمک معیشتی میان خانواده‌های شناسایی شده، کمک مالی جهت راه اندازی شغل خانگی به خانم بدسرپرست و تهیه و نصب یک دستگاه آبسردکن صنعتی بزرگ در مدرسه ۲۰ کلاسه در منطقه حصیرآباد اهواز انجام شد.

سوخته زاده اظهار داشت: در دوماهه اخیر همچنین سرویس ۵ دستگاه کولر در محلات محروم اهواز، تهیه ایزوگام منزل یک خانواده به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال و کمک ۴۰ میلیون ریالی جهت خرید کولر گازی برای خانواده عزتمند در مسجدسلیمان انجام شده است.

مسئول هماهنگی قرارگاه جهادی همیاران ولایت در خوزستان تصریح کرد: خیرین و نیکوکارانی که تمایل به اهدای کمک‌های نقدی و مشارکت در امور خداپسندانه و رفع مشکلات خانواده‌های کمتر برخوردار دارند، می‌توانند مبالغی به دلخواه به شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۵۵۵۷۶۹۵۰۰، به نام گروه جهادی همیاران ولایت واریز کنند.