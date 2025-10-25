مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش گفت: در طول پنج ساله برنامه هفتم، به ازای هر یک از ۷۳۰ منطقه آموزش و پرورش سراسر کشور، دستکم دو مدرسه حفظ قرآن راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: تکلیفی که براساس برنامه هفتم توسعه و پیشرفت مکلف به اجرای آن هستیم، راه‌اندازی یک‌ هزار و دویست مدرسه رسمی حفظ قرآن در مدارس سراسر کشور در مدت پنج سال است.

آقای باقری ادامه داد: براساس تجربه تشکیل مدارس قرآنی در قبل، شیوه‌نامه و دستورالعملی تنظیم شد که به دستور وزیر آموزش و پرورش دربارۀ دایر شدن مدارس حفظ قرآن نیز ابلاغ شد و مبتنی بر این شیوه‌نامه، مقرر شد به ازای هر یک از ۷۳۰ منطقه آموزش و پرورش در کل کشور حداقل دو مدرسه رسمی حفظ، راه‌اندازی شود.

وی تصریح کرد: سال گذشته و پیش از ابلاغ رسمی این دستورالعمل، ۲۲ مدرسه با ماهیت حفظ قرآن، راه‌اندازی کردیم که از اردیبهشت تا مردادماه سال جاری نیز بازدیدی از عملکرد این مدارس داشتیم که براساس برآورد‌های به عمل آمده و احصای نقاط ضعف و قوت این مدارس، شیوه‌نامه مذکور تدوین، تنظیم و ابلاغ شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: چون این شیوه‌نامه دیرهنگام ابلاغ شد، لذا پیش‌بینی ما این است که در سال تحصیلی جاری موفق به راه‌اندازی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مدرسه حفظ قرآن شویم.

آقای باقری افزود: همۀ تلاش‌ها بر این مبناست که دانش‌آموزان علاقه‌مند و مستعد به ویژه در مدارس دولتی از این چرخه بازنمانند، ممکن است، دانش‌آموزانی به این موضوع علاقه‌مند نباشند و یا اینکه خواسته باشیم کل مدرسه را به حفظ قرآن اختصاص دهیم، برای این اینکه این تعداد افراد مشکلاتی از بابت ثبت‌نام و روال عادی تحصیل پیش نیاید؛ در این مدارس حداقل شش ساعت در هفته، یک کلاس را به امر حفظ قرآن اختصاص می دهیم.

وی با بیان اینکه اولویت ما در زمینه حفظ قرآن با دانش‌آموزان دوره دوم دبستان و دوره اول دبیرستان است، گفت: در گام نخست تمرکز بر فراهم کردن شرایط نرم‌افزاری مدارس برای احراز صلاحیت آنها جهت تبدیل شدن به مدرسه حفظ قرآن است و چندان تأکیدی بر اینکه آن مراکز آموزشی مجهز به ابزار و ادوات سخت‌افزاری باشند، نداریم.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: همین میزان که مدیر مدرسه قرآنی یا حافظ قرآن باشد و مربی حفظ قرآن نیز در اختیار داشته باشد، همچنین قرابت مکانی به یکی از دارالقرآن‌های محلی داشته باشد تا بتواند از ظرفیت‌های تخصصی و فنی آنجا استفاده کند، کفایت می‌کند.