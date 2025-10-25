مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: ۳۰ قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات فسخ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا راشکی افزود: بر اساس تصمیمات کارگروه کمیته پایش پس از طی مراحل قانونی فسخ این قرارداد‌ها منجر به آزاد سازی۵۰ هزار متر مربع زمین خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این جلسات با دعوت از صاحبان قرارداد‌ها و شنیدن نظرات و مشکلات آنان و ارائه گزارشات میدانی کارشناسان حوزه‌های مرتبط برگزار می‌شود و به طرح‌ها جهت تکمیل و ادامه ساخت و ساز و یا بهره‌برداری اعطای مهلت داده شده و در صورت عدم ارائه برنامه مدون و منابع لازم فسخ قرارداد می‌شوند.

وی ادامه داد: نگاه کارگروه کمیته پایش، حمایت گرایانه، حفظ بیت المال، صیانت از اراضی ملی، بهره وری بیشتر از منابع، تسریع در بهره برداری از طرح‌ها به منظور رونق تولید و افزایش اشتغال پایدار است.

راشکی تاکید کرد: زمین‌های آزاد شده نیز به منظور توسعه صنعت و تولید و اشتغال پایدار به سرمایه گذاران و کارآفرینان دارای شرایط در سیستان و بلوچستان واگذار می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته نیز تعیین تکلیف ۲۰۱ قرارداد راکد و فسخ ۹۵ قرارداد در کمیته پایش انجام شد که این باعث آزادسازی ۱۰۰ هزار مترمربع زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان شد.