مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: ۳۰ قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات فسخ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا راشکی افزود: بر اساس تصمیمات کارگروه کمیته پایش پس از طی مراحل قانونی فسخ این قراردادها منجر به آزاد سازی۵۰ هزار متر مربع زمین خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: این جلسات با دعوت از صاحبان قراردادها و شنیدن نظرات و مشکلات آنان و ارائه گزارشات میدانی کارشناسان حوزههای مرتبط برگزار میشود و به طرحها جهت تکمیل و ادامه ساخت و ساز و یا بهرهبرداری اعطای مهلت داده شده و در صورت عدم ارائه برنامه مدون و منابع لازم فسخ قرارداد میشوند.
وی ادامه داد: نگاه کارگروه کمیته پایش، حمایت گرایانه، حفظ بیت المال، صیانت از اراضی ملی، بهره وری بیشتر از منابع، تسریع در بهره برداری از طرحها به منظور رونق تولید و افزایش اشتغال پایدار است.
راشکی تاکید کرد: زمینهای آزاد شده نیز به منظور توسعه صنعت و تولید و اشتغال پایدار به سرمایه گذاران و کارآفرینان دارای شرایط در سیستان و بلوچستان واگذار میشود.
وی تصریح کرد: در سال گذشته نیز تعیین تکلیف ۲۰۱ قرارداد راکد و فسخ ۹۵ قرارداد در کمیته پایش انجام شد که این باعث آزادسازی ۱۰۰ هزار مترمربع زمین در شهرکها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان شد.