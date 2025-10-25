به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های احمدآباد و رضویه مشهد گفت: مقرر شد شهرداری مشهد با استفاده از ماشین‌ آلات خود، عملیات آسفالت ۵ کیلومتر ابتدایی جاده میامی (شهر رضویه تا بعد از روستای خادم آباد) را با اعتبار بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان آغاز کند.

سید احسان قاضی زاده هاشمی افزود: قیر این طرح به دستور وزیر راه و شهرسازی مازاد بر سهمیه استان تأمین و نقشه‌ های آن نیز توسط اداره راه و شهرسازی استان به شهرداری تحویل خواهد شد و این مسیر که با بودجه زیارت زیرسازی شده است، پس از ۸ سال انتظار توسط شهرداری مشهد به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: پیش بینی می شود این بخش از آسفالت تا قبل از شروع سرمای زمستان و نهایتاً تا دهه فجر به بهره‌ برداری برسد.

قاضی زاده افزود: پیگیری برای تأمین اعتبار ۱۴ کیلومتر باقی‌ مانده (حدود روستای خادم آباد تا پسماند شهرداری مشهد) نیز ادامه دارد و توسط اداره راهداری استان پیگیری خواهد شد.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد نیز گفت: زمین برای احداث مسکن در قالب نهضت ملی مسکن در رضویه در حال پیگیری است.

سید حسن حسینی افزود: با آستان قدس رضوی و بنیاد مسکن برای تغییر کاربری یک زمین کشاورزی به مسکن ملی در حاشیه جاده سرخس تفاهم شده است، اگرچه برخی مشکلات قانونی با جهاد کشاورزی وجود دارد که با برگزاری جلسات جدید در پی رفع آن هستیم.

وی ادامه داد: با هماهنگی و همبستگی موجود در شهرستان، امیدواریم این طرح‌ های مهم را در بازه زمانی منطقی به بهره‌ برداری برسانیم.