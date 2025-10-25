پخش زنده
عضو هیئت داوران بخش مستند جشنواره فیلم کوتاه تهران گفت: هرچند در سالهای اخیر فناوری ساخت فیلم پیشرفت چشمگیری داشته، اما کیفیت پژوهش و روایت در برخی آثار مستند نیازمند دقت و سختگیری بیشتری است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عباسیان، داور بخش مستند جشنواره فیلم کوتاه تهران با اشاره به اهمیت این رویداد هنری در کشف استعدادهای جدید سینمای ایران اظهار داشت:از آنجا که جشنواره فیلم کوتاه توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار میشود، شاید تصور شود که آثار ارائهشده چندان حرفهای نیستند، اما تجربه نشان داده است که فیلمهای بسیار درخشانی از دل این جشنواره بیرون آمده و بسیاری از فیلمسازان بزرگ کشور، مسیر حرفهای خود را از همین جشنواره آغاز کردهاند.
وی افزود: در آثار امسال احساس شد نوعی سهلگیری در میان برخی فیلمسازان به وجود آمده است؛ شاید به این دلیل که امروز با پیشرفت تکنولوژی، دوربین و تجهیزات فیلمبرداری در دسترس همه قرار گرفته و حتی با تلفن همراه نیز میتوان فیلم مستند تولید کرد. با این حال، درصد فیلمهای چشمگیر نسبت به مجموع آثار کمتر بود.
عباسیان با بیان اینکه پژوهش، رکن اساسی مستندسازی است، گفت:در این دوره، متأسفانه هیچ فیلمی واجد شرایط دریافت جایزه پژوهش تشخیص داده نشد. به همین دلیل هیئت داوران تصمیم گرفت بهجای آن، آثاری را که روایت متفاوت و خلاقانهای داشتند بهعنوان برگزیده معرفی کند.
وی درباره زمان مناسب فیلم مستند نیز توضیح داد:فیلم مستند کوتاه تا ۳۰ دقیقه، فرصت بسیار مناسبی برای بیان موضوعات و روایتهای متنوع است. در سطح جهانی نیز بسیاری از آثار موفق مستند، با زمان حداکثر ۵۰ دقیقه ساخته میشوند.