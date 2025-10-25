پخش زنده
امروز: -
مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: دکل مخابراتی و سایت همراه اول منطقه کانتکس کوت عبدالله با هدف توسعه و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی به فناوری به روز ۵ G مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار کرد: با پیگیری مخابرات منطقه و تلاشهای گسترده تیم متخصص حوزه معاونتهای ارتباطات سیار و شبکه و پس از تأمین زیرساخت شبکه فیبرنوری، شبکه همراه اول در منطقه کوت عبدالله بهروزرسانی و فناوری نسل ۵ (۵ G) بر روی دکل مخابراتی و سایت همراه اول در منطقه کانتکس کوت عبدالله نصب و راهاندازی و وارد مدار شبکه شد.
وی افزود: با اجرای این عملیات و پس از وارد مدار شدن این فناوری جدید، امکان بهرهمندی مردم این منطقه از فناوری پرسرعت شبکه ارتباطی همراه اول را فراهم کرده است و مشترکین اکنون میتوانند تبادل اطلاعات صوتی و تصویری را با سرعتهای بسیار بالاتر تجربه کنند و از مزایای اینترنت پرسرعت نسل جدید بهرهمند شوند.