استاندار کرمانشاه گفت: باید با فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی را فراهم کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،استاندار کرمانشاه گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان باید در مسیر ایجاد اشتغال و رونق تولید گام بردارند و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های طبیعی، علمی و انسانی را در دستور کار قرار دهند و یکی از حوزه‌هایی که کمتر به آن توجه شده، حوزه معادن است که می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع معدنی در شهرستان‌های مختلف استان افزود: معادن سنگ و سایر منابع معدنی از جمله ظرفیت‌های کم‌نظیر و تحول‌آفرین هستند و لازم است با نگاه ویژه‌تری به این بخش پرداخته شود تا زمینه درآمدزایی و اشتغال‌زایی پایدار فراهم شود.

حبیبی گفت: یکی از محور‌های اصلی حمایت ما، جلوگیری از خام‌فروشی است. خام‌فروشی ارزش افزوده‌ای برای استان ایجاد نمی‌کند و باید با فرآوری و تولید محصولات نهایی، این ظرفیت‌ها را به اشتغال و رونق اقتصادی تبدیل کنیم. خوشبختانه در معدن هرسین فرآیند تولید از استخراج تا تولید بتن و قطعات بتنی دنبال می‌شود که نمونه موفقی از این رویکرد است.

وی با اشاره به موضوعات مربوط به سامانه‌های سرمایه‌گذاری، تأمین سوخت و ماشین‌آلات معدنی افزود: ضروری است کمیسیون‌های مربوطه با نگاه مثبت موضوعات را پیگیری کنند. هیچ محدودیتی برای تأمین سوخت مورد نیاز معادن وجود ندارد و باید حمایت‌های لازم در این زمینه انجام شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به عمر بالای ماشین‌آلات معدنی استان گفت: رایزنی‌هایی در حال انجام است تا بتوان ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی با عمر کمتر از پنج سال را از طریق مرز‌های استان وارد کرد. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به نوسازی ناوگان معدنی استان کمک می‌کند.

حبیبی از مدیران اقتصادی، بانکی و دستگاه‌های اجرایی خواست تا با همکاری و هم‌افزایی بیشتر، مسیر حمایت از بخش معدن را هموار کنند و افزود: با نگاه توسعه‌محور و همراهی همه دستگاه‌ها می‌توانیم از ظرفیت‌های خدادادی استان به بهترین شکل برای خدمت به مردم استفاده کنیم.