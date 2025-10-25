پخش زنده
مستند «برادلی والش: رمز کیهانی مصر»، فیلمهای «سرکوه» و «شوالیههای آلتو»، از شبکههای چهار و یک پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «برادلی والش: رمز کیهانی مصر»، در گونه تاریخی محصول انگلستان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار پخش شود.
این مجموعه مستند، برادلی والش را در اولین سفرش به مصر دنبال میکند که به دنبال پاسخی برای برخی از بزرگترین اسرار تاریخ مصر باستان است: چه کسی اهرام را ساخته است و چرا و چگونه؟ آیا مصریان باستان میتوانستند تواناییهای ماوراءالطبیعی داشته باشند؟ و آیا ابوالهول بزرگتر از آن چیزی است که ما تصور میکنیم؟
جهانهای کهن با اینکه قرنها از نظر تاریخی از ما دور شدهاند، اما همچنان کنجکاویهای فراوان ما را برمی انگیزند. این که اجداد ما به چه نحو میزیستهاند و دارای چه سنتها و آداب و رسومی برای زندگی هایشان بودهاند، همواره برای ما جالب توجه است. همچنین به دلیل بُعد زمانی مذکور، بسیاری از رویدادهایی که برای انسان باستانی همچون رویدادهای روزمره و معمولی است، برای ما که سالیانی بعد از آنها زندگی میکنیم، حاوی رمز و رازهایی جذاب و شگفتی برانگیز است. مجموعه مستندهایی با اجرای بردلی والش به چنین موضوعی میپردازند. بردلی والش یک بازیگر و مجری انگلیسی است که برنده شدن و نامزدی جوایز متعددی را برای این حرفههای هنری در کارنامه دارد. محبوبیت او بیشتر به دلیل شخصیت گرم و طنزآمیزش و توانایی ترکیب سرگرمی سازی و دادن اطلاعات آموزشی در برنامههای مستند و تلویزیونی است. وی به دلیل حضور جذاب و کاریزماتیک، سبک صمیمانه و طنز تلویزیونی، و علاقه به تاریخ و مستندهای علمی ـ فرهنگی شناخته میشود. او اغلب در برنامههایی حضور دارد که طی سفرهایی رمز و رازهای تاریخی و باستانی را بررسی میکنند. در مستند «بردلی والش: رمز کیهانی مصر»، چنین ویژگیهایی از این نوع مستند را در سفر والش به بقایای مصر باستان شاهد هستیم.
فیلم سینمایی «سرکوه»، در گونه درام محصول آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه یک پخش شود.
این فیلم درباره چهار دوست قدیمی است که همگی از نخبگان فناوری و سرمایهداران بزرگاند. آنها در ویلایی دورافتاده گرد هم میآیند و یک جنگ قدرت تمام عیار بین آنها شکل میگیرد. محور این داستان، اپلیکیشن شبکه اجتماعی ونیس به نام ترام (Traam) است که بهتازگی نسخهای جدید از ابزارهای خود را منتشر کرده و به منبع اصلی انتشار اخبار جعلی، خشونت و بیثباتی جهانی تبدیل شده است.
گاهی بعضی رویدادهای تلخ یا ناگوار در زندگی امکان آن را برای انسانها فراهم میآورد تا یک نوع بازنگری در خود یا روند خودشناسی را از سر بگذرانند. به این ترتیب که نکات منفی شخصیتی خود را بشناسند تا شاید در آینده در رفع و اصلاح این نکات منفی سعی کنند. در فیلم «سر کوه»، چهار دوست قدیمی که اکنون چهار شخص صاحب قدرت و ثروت هستند، به اجبار ناشی از یک بحران بین المللی دوباره دور هم جمع میشوند، اما طی این گردهمایی اجباری دوستانه متوجه میشوند که قدرت و ثروتی که طی این سالها به دست آوردهاند، چقدر باعث ایجاد جنبههای منفی شخصیتی همچون غرور، خودخواهی و بی اعتمادی در میان آنها شده به طوری که با توجه به آلودگیهای ناشی از این صفات غیر اخلاقی، نمیتوانند روابط اجتماعی سالمی را مثل گذشته با دوستان قدیمی برسازند. پس این شرایط موجب میشود که آنان با آگاهی نسبت به این عیوب خود، تصمیمی بر اصلاح آنها بگیرند.
فیلم سینمایی «شوالیههای آلتو»، در گونه زندگینامه، جنایی و پلیسی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار پخش شود.
این فیلم درباره دو تن از بدنامترین رؤسای جرایم سازمان یافته شهر نیویورک است که برای کنترل خیابانهای شهر با هم رقابت میکنند. دو نفری که زمانی بهترین دوستان هم بودند حالا حسادتهای کوچک و یک سری خیانتها در مسیری مرگبار قرارشان میدهد.
یکی از جذابیتهای داستانی که در فیلمهای مافیایی وجود دارد و دارای ارزشهای محتوایی مناسبی نیز هست، این است که این فیلمها نشان میدهند که چگونه به مرور زمان، شخصیتهای طالب قدرت و ثروت فاسد، زندگی خود را به سوی اضمحلال پیش میبرند و به قعر تباهی میکشند؛ بنابراین این فیلمها نشان میدهند که عاقبت پیش گرفتن مسیری غیراخلاقی در زندگی، تباهی و سیاهی محتومی است که از آن گریزی نیست. همچنین این فیلمها نشان میدهد که چگونه در خواست فاسد قدرت و ثروت، هیچ حد و مرزی وجود ندارد و شخصیت این فیلمها آن قدر در این طلب تباه خود پیش میروند که خود را به نابودی مطلق درمی افکنند. وجه متمایز فیلم «شوالیههای آلتو» نسبت به فیلمهای مشابه مافیایی در این است که این فیلم، در رفت و برگشتهای زمانی در روایت خود نشان میدهد که چگونه خواست قدرت و ثروت بی حساب شخصیتها میتواند روابط صمیمانه و انسانی آنها در رقابتهایی ضداخلاقی از هم بگسلد. فیلم «شوالیههای آلتو» از این نظر نیز جذابیت دارد که رابرت دنیرو، یکی از اسطورههای زنده بازیگری جهان، نقش اصلی آن را بازی میکند.