پخش زنده
امروز: -
برخی از پسماندهای تولیدشده در منازل جزو پسماندهای خطرناک هستند، اما بهدلیل نبود آگاهی کافی در میان شهروندان نسبت به خطرات احتمالی این نوع پسماندها، معمولاً با پسماندهای عادی مخلوط میشوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما کارشناسان میگویند هرچند پسماندهای ویژه یا زبالههای خطرناک تنها سه درصد از پسماندهای خانگی را تشکیل میدهند، اما در میان آنها همواره مقدار قابلتوجهی مواد زائد خطرناک وجود دارد که بهصورت ناآگاهانه در سطلهای زباله و به شکل مخلوط با پسماندهای عادی رها میشوند.
مواد بهداشتی و آرایشی، داروها، پاککنندهها، قوطیهای رنگ، آفتکشها، باتریهای جیوهای و لامپها از جمله این مواد هستند. هنگامی که این مواد در محیطزیست رها میشوند، میتوانند تهدیدی جدی برای سلامت انسان و محیطزیست بهشمار آیند.
پسماندهای خطرناک خانگی ممکن است در بخشهای مختلف خانه مانند انباری، حمام، حیاطخلوت یا آشپزخانه وجود داشته باشند، اما افراد معمولاً از حضور آنها غافلاند و بهراحتی و بدون آگاهی، آنها را با پسماندهای عادی مخلوط میکنند.
کارشناسان تأکید میکنند که اطلاعرسانی و آموزش عمومی، همراه با تفکیک و جمعآوری این نوع پسماندها از مبدأ، مؤثرترین راه برای پیشگیری از پیامدهای بهداشتی و زیستمحیطی ناشی از آنهاست. تینا صالحی گزارش می دهد.