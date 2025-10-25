پخش زنده
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در جلسات هفته جاری خود عملکرد ششماهه اول بودجه سال ۱۴۰۴ را با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل بررسی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت؛ جلسات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار میشود.
دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:
یکشنبه:
بررسی گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ و ششماهه اول سال ۱۴۰۴ بودجه کل کشور با حضور مدیران و مسئولین سازمان برنامه و بودجه – خزانهداری کل – دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشها
سه شنبه:
ادامه بررسی عملکرد اعتبارات بخشهای گردشگری، ورزش و سلامت با حضور رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزش و رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین ذیربط وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.