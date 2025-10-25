به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تمامی مقدمات لازم برای کشت محصول گندم در استان خوزستان انجام و از دهم آبان ماه کشت این محصول راهبردی آغاز می‌شود.

سید عبدالرضا سید احمدی افزد: تاکنون ۴۰ هزار تن بذر گندم گواهی شده به ادارت جهاد کشاورزی در شهر‌های استان انتقال و توسط شرکت‌های خصوصی میان کشاورزان گندمکار توزیع شده است.

وی همچنین از توزیع بیش از ۸۰۰ هزار کیسه کود فسفاته، اووره و پتاسیم برای کشت پاییزه در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: کشت گندم ابتدا در مزارع آبی در دهم آبان و با اولین بارندگی کشت گندم به همراه کلزا و چغندرقند در مزارع دیم آغاز می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین از انجام بیش از ۱۶ هزار هکتار کشت چغندر و ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار کشت کلزا در استان خبر داد و عنوان کرد: تاکنون نیز ۲۱۰ تن بذر کلزا و ۳۰ هزار تن بذر چغندر قند میان کشاورزان استان توزیع شده است.

خوزستان رتبه نخست در کشت محصولات گندم، کلزا و چغندرقند در کشور را دارد.