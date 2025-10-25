پخش زنده
موسسه بینالمللی مطبوعات (IPI) از مریم ابو دگا، خبرنگار فلسطینی که حین تهیه گزارش از غزه به شهادت رسید، تجلیل کرد. این ادای احترام به خبرنگاران در سراسر جهان است که جان خود را برای کشف حقیقت از خطرناکترین خطوط مقدم به خطر میاندازند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین، در جریان کنگره جهانی هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس این موسسه که روز جمعه در وین برگزار شد، این موسسه هفت خبرنگار و روزنامه نگار از جمله داگا را به عنوان قهرمانان آزادی مطبوعات جهان معرفی کرد.
قهرمانان آزادی مطبوعات امسال عبارتند از: مزیا آماگلوبلی (گرجستان)، مارتین بارون (ایالات متحده)، مریم ابو داگا (فلسطین)، گوستاوو گوریتی (پرو)، جیمی لای (هنگ کنگ)، ویکتوریا روشچینا (اوکراین) و تسفالم والدیز (اتیوپی).
این افتخارآفرینان که نماینده کشورهایی مانند گرجستان، پرو، اتیوپی و ایالات متحده بودند، به خاطر شجاعتشان در مقاومت در برابر سانسور، تبلیغات و ماشین جنگ مورد تقدیر قرار گرفتند.
اسکات گریفن، مدیر اجرایی IPI، گفت: «همزمان با هفتاد و پنجمین سالگرد دفاع از آزادی مطبوعات، تصمیم گرفتیم از هفت خبرنگار که واقعاً مظهر معنای قهرمان آزادی مطبوعات هستند و جامعهای از روزنامهنگاران که در مواجهه با فشار، نبوغ و عزم قابل توجهی از خود نشان دادهاند، تجلیل کنیم.» «این گروه از روزنامهنگاران و رسانههای خارقالعاده، چیزهای زیادی برای آموختن به ما در مورد چگونگی برآورده کردن خواستههای این برهه جهانی فعلی و ایجاد چشماندازی برای آینده روزنامهنگاری مستقل دارند.»
لوسی نیکلسون، مدیر عکاسی آسوشیتدپرس، و هادی طُرفی، دستیار سردبیر ایندیپندنت عربی، این جایزه را از طرف داگا دریافت کردند. داگا در حالی که از جنگ غزه گزارش میداد، برای هر دو رسانه به صورت آزاد کار میکرد.
دگا در مورد تخریب غزه برای رسانههای بینالمللی مانند آسوشیتدپرس و ایندیپندنت عربی گزارش تهیه کرده بود. او در ۲۵ آگوست هنگام مستندسازی اثرات حملات هوایی اسرائیل بر غیرنظامیان کشته شد.
او یکی از پنج روزنامهنگاری بود که در حملهی «دوباره» اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان یونس، واقع در جنوب غزه، جان باختند.
جنگ غزه منجر به کشته شدن بیش از ۶۲۸۰۰ فلسطینی شده است که اکثر آنها زن و کودک بودهاند و جان صدها روزنامهنگار را گرفته است.