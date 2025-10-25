پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از اختصاص هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال به ۴ طرح کلیدی استان از محل مالیاتهای نشاندار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح اله عمادی از تامین بخش قابل توجهی از اعتبارات چهار پروژه مهم راهسازی استان از محل اجرای موفق طرح «نشاندار کردن مالیات» خبر داد و اظهار کرد: اجرای موفق این طرح برای دومین بار در کشور و در استان خوزستان، نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای ارتباطی و حملونقل ایفا کرده است.
وی با اشاره به هدفمند شدن هزینهکرد منابع مالیاتی، افزود: در چارچوب این طرح، مالیاتهای پرداختی مؤدیان خوزستانی به پروژههای عمرانی اولویتدار اختصاص یافتهاند. در حوزه راهسازی، مجموع منابع تامینشده از محل مالیاتهای نشاندار بالغ بر ۱۵۳۳ میلیارد ریال است که به چهار پروژه کلیدی استان تخصیص یافته است.
عمادی گفت: تکمیل محور اهواز- کارون ۳ با اعتبار تقریبی ۷۲۲ میلیارد ریال، تکمیل محور رامهرمز- میداودی - باغملک با اعتبار حدود ۳۰۰ میلیارد ریال، محور سیاهمنصور- آوج - هفتتپه- شوش با ۱۲۰ میلیارد ریال، محور شوشتر- دزفول با اعتبار بیش از ۳۹۰ میلیارد ریال از جمله پروژههای طرح نشاندار کردن مالیات هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان تاکید کرد: این پروژهها با هدف ارتقاء ایمنی مسیرها، بهبود دسترسی جادهای، کاهش هزینههای تردد و تسهیل ارتباط بین شهرستانها در حال اجرا هستند. تامین مالی آنها از محل مالیاتهای نشاندار، ضمن تسریع روند پیشرفت فیزیکی، فشار بر بودجههای عمومی را نیز کاهش داده است.
وی با اشاره به نقش موثر مشارکت مردمی در تحقق این دستاورد، گفت: طرح مالیاتهای نشاندار، پیوندی روشن میان پرداخت مالیات و توسعه ملموس استان ایجاد کرده است؛ امروز مردم خوزستان میتوانند اثر مالیات پرداختی خود را در مسیرهایی ببینند که زندگی روزمرهشان را ایمنتر و آسانتر میکند.