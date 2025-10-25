به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از ۱۵ بیمارستان دانشگاهی خراسان جنوبی، ۷ بیمارستان با وجود زیان‌ده بودن همچنان برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم فعال نگه داشته شده‌اند، اما بودجه اختصاص‌یافته متناسب با نیاز‌ها نیست و در حد سهم جمعیتی استان (یک درصد کشور) باقی مانده و برای تداوم ارائه خدمات به مردم، نیازمند حمایت و تخصیص بودجه ویژه از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه است.

گنجی فرد با بیان اینکه اکنون ۱۷ بیمارستان در استان فعال است، افزود: از این تعداد ۱۵ بیمارستان زیرمجموعه دانشگاه و دو بیمارستان غیردانشگاهی هستند و ۲ هزار و ۳۰۰ پرستار در استان به بیماران خدمت می‌کنند که ۲ هزار و ۱۰۰ نفر آنان در بیمارستان‌های دانشگاهی و حدود ۲۰۰ نفر در مراکز غیردانشگاهی مشغول به‌کارند.

وی گفت: پرستاران این استان در دوران دفاع مقدس، بحران کرونا و سایر حوادث نشان دادند که روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری بالایی دارند؛ حتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز پنج تیم درمانی داوطلب از استان آماده اعزام به مناطق درگیر بودند که بیشتر آنان را پرستاران تشکیل می‌دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی نیز حضوری فعال دارد و امسال بیش از ۷۰ نفر از کادر درمان از طریق بسیج جامعه پزشکی و هلال احمر برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اعزام شدند، همچنین بخش عمده خدمات درمانی شهر مقدس کاظمین توسط تیم اعزامی خراسان جنوبی ارائه می‌شود.

گنجی‌فرد با اشاره به چالش‌های مالی دانشگاه افزود: وسعت جغرافیایی، پراکندگی جمعیت و محرومیت منطقه باعث شده درآمد دانشگاه محدود باشد و از سوی دیگر تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌ها و اعمال کسورات غیرمنطقی موجب عقب‌ماندگی در پرداخت‌ها شده است.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با ۹ هزار و ۵۰۰ کارمند و چهار هزار و ۷۰۰ دانشجو یکی از بزرگترین دستگاه‌های اجرایی استان است و انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه با نگاه ویژه‌تری از دانشگاه حمایت کنند.