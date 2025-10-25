عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: تأخیر در اجرای سامانه حسابداری آب، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است و بدون آن نمی‌توان مدیریت دقیقی بر منابع آبی کشور داشت.

حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به ضرورت استقرار سامانه ملی حسابداری آب، گفت: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نیرو موظف است در دو سال نخست اجرای برنامه، سامانه ملی حسابداری آب را مستقر کند تا مبنای برنامه‌ریزی‌های دقیق در حوزه مدیریت مصرف و منابع آبی کشور قرار گیرد.

وی افزود: برای مدیریت منابع آب، لازم است بدانیم در هر دشت کشور چه مقدار آب وجود دارد، چه میزان از آن صرف مصارف مختلف می‌شود و چه میزان به سفره‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند. همه این اطلاعات باید در قالب یک سامانه جامع حسابداری آب گردآوری و ثبت شود تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های واقعی باشد.

یزدیان با اشاره به کم‌توجهی دولت‌های گذشته به زیرساخت‌های پایه‌ای در حوزه آب گفت: متأسفانه دولت‌ها اغلب درگیر مسائل روزمره شده‌اند و به این موضوعات زیرساختی کمتر توجه کرده‌اند، در حالی که راهکار اساسی مدیریت منابع آب، همین اقدامات بنیادین است. مجلس نیز در این زمینه تأکید ویژه دارد و هم‌اکنون کار‌های مقدماتی در وزارت نیرو آغاز شده است؛ از جمله انتخاب مشاور و اجرای طرح پایلوت در حوزه کرخه.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: تا زمان استقرار کامل سامانه حسابداری آب، باید در سیاست‌های برداشت از منابع آبی به‌ویژه منابع زیرزمینی بازنگری شود و در مقابل توسعه بی‌رویه برداشت‌ها مقاومت کنیم. همچنین باید بر بهره‌وری مصرف آب در همه بخش‌ها به‌ویژه کشاورزی اصرار داشته باشیم.

یزدیان گفت: اکنون با ۱۵۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن آب زیرزمینی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: تا زمانی که باور نکنیم ایران کشوری کم‌آب است، مدیریت صحیحی بر منابع نخواهیم داشت. هنوز در ذهن بسیاری از مدیران و تولیدکنندگان، تصور کشور پرآب وجود دارد که باید اصلاح شود.

وی افزود: استقرار سامانه ملی حسابداری آب می‌تواند محاسبه بیلان آبی در هر دشت و حوضه را ممکن کند و به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری در تخصیص منابع، مدیریت کمبود‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز بینجامد. این سامانه کمک می‌کند که برنامه‌ریزی‌ها بر اساس واقعیت‌های میدانی انجام شود.