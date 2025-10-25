پخش زنده
امروز: -
پروژه «سیستم مدیریت هوشمند انرژی خانگی» در یک شرکت دانش بنیان بهعنوان یکی از طرحهای پیشرو در برقیسازی، نمونهای موفق از اتصال تحقیق و توسعه به سیاستهای حمایتی دولت در قالب برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این طرح اکنون به مرحله بهرهبرداری رسیده و نسخه پایلوت آن در دانشگاه علم و صنعت با موفقیت نصب و راهاندازی شده است.
عادل دمشقی، معاون مدیرعامل در کسبوکار برقیسازی این شرکت، ضمن اشاره به اینکه پروژه سیستم مدیریت هوشمند انرژی خانگی با پیشرفت ۷۰ درصدی در مراحل پایانی توسعه خود قرار دارد، اعلام کرد: این فناوری آماده ورود به فاز تولید انبوه است و علاوه بر اینکه قابلیت اتصال به سیستمهای خورشیدی را دارد، برای مصارف صنعتی، تجاری و خانگی قابل استفاده است. در واقع، هدف ما ایجاد راهحلی بومی برای افزایش پایداری شبکه برق و بهینهسازی مصرف انرژی در کشور است.
وی یکی از مهمترین مزایای این فناوری را امکان تأمین برق در زمانهای قطعی و تزریق انرژی در ساعات اوج مصرف برشمرد و اذعان کرد: سامانههای ذخیرهساز انرژی در زمانهایی که مصرف پایین است، شارژ میشوند و در زمان اوج مصرف یا هنگام خاموشی، انرژی ذخیرهشده را به شبکه یا بار محلی تزریق میکنند. این مسئله ضمن کاهش فشار بر نیروگاهها، موجب پایداری شبکه و جلوگیری از خسارات ناشی از قطع برق در صنایع، بیمارستانها و مراکز حیاتی میشود.
دمشقی درباره چالشهای اجرای طرح گفت: از آنجا که فناوری باتری و سیستمهای ذخیرهساز در کشور چندان بومیسازی نشده بود، ما با چالشهای فنی متعددی روبهرو بودیم، اما با تکیه بر توان مهندسان داخلی و همکاری میان بخشهای مختلف مپنا، توانستیم این موانع را برطرف کنیم و به دانش فنی کاملاً بومی در این حوزه دست یابیم.
این فعال فناور، درباره نقش اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در پیشبرد طرح توضیح داد: برنامه اعتبار مالیاتی یکی از سیاستهای مؤثر در حمایت از فعالیتهای نوآورانه است.
این طرح با کاهش هزینههای مالیاتی شرکت، به ما اجازه داد منابع بیشتری را به بخش R&D تزریق کنیم. بهواسطه این برنامه، بخشی از هزینههای طراحی و نمونهسازی پروژه جبران شد و همین موضوع باعث شد بتوانیم منابع داخلی را صرف توسعه فناوریهای پیشرفتهتری کنیم. در مجموع، حدود چهار میلیارد تومان از محل این اعتبار به پروژه تخصیص یافت که نقش مهمی در تسریع روند توسعه داشت.
دمشقی در ادامه به اثرات اقتصادی و صنعتی پروژه اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد اجزای سامانه در داخل کشور تولید میشود و حدود ۴۰ درصد مربوط به قطعات الکترونیکی وارداتی است.
با این حال، در نمونههای جدیدتر موفق شدهایم سهم داخلیسازی را افزایش دهیم. قیمت تمامشده محصول ایرانی حدود ۲۰ درصد نمونه خارجی است و این موضوع علاوه بر صرفهجویی ارزی، زمینه رشد صنایع همجوار و اشتغالزایی را فراهم میکند.
او همچنی تأکید کرد: در حال حاضر، این سامانه در دانشگاه علم و صنعت بهصورت عملیاتی در حال استفاده است و نسخههای جدیدتر با توان بالاتر در خط تولید قرار دارند. همچنین چندین مجموعه صنعتی و تجاری سفارش خرید این سیستمها را ثبت کردهاند. ما معتقدیم توسعه ذخیرهسازهای انرژی میتواند بهطور مستقیم به بهبود پایداری شبکه برق کشور و جلوگیری از خاموشیها کمک کند.
در ادامه، محمد شمس زرندی، کارشناس معاونت سیستمها، سرمایههای انسانی و پشتیبانی این شرکت، ضمن تشریح اهمیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، گفت: این برنامه یکی از ابزارهای سیاستی برای تشویق شرکتها به سرمایهگذاری در نوآوری است.
با کاهش هزینه واقعی تحقیق و توسعه، ریسک مالی پروژهها کاهش مییابد و امکان جذب نیروی انسانی متخصص فراهم میشود. در نتیجه، این حمایتها به شکلگیری زیستبومی پویا از نوآوری و فناوری در کشور منجر خواهد شد.
شمس زرندی در پایان، با اشاره به جایگاه شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا در حوزه فناوریهای نوین خاطرنشان کرد: غایت رویکرد مدیریت فناوری در این شرکت پوشش شکاف فناوریهای کلیدی و نقشآفرینی به عنوان مجموعهای فناوری محور است که این مسیر، با استمرار در تحقیق و توسعه و نگاه جسورانه به سرمایهگذاریهای فناورانه، دستیافتنی خواهد بود.