پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گفت: ۷۱۰میلیارد ریال اعتبار به ورزش خرمدره، ابهر و سلطانیه تخصیص خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گفت: ۷۱۰میلیارد ریال اعتبار به ورزش خرمدره، ابهر و سلطانیه تخصیص خواهد یافت.
محمدی پور افزود: این اعتبار با پیگیریهای مجدانه نماینده مردم این سه منطقه در مجلس شورای اسلامی تخصیص مییابد.
وی هدف از برگزاری همایشهای پی در پی پیاده روی در سطح استان را ایجاد فضای شادابی و نشاط در جامعه و ترغیب مردم به ورزش کردن اعلام کرد و ادامه داد: ورزش امروز از ضروریترین بخشهای زندگی بشر برای سلامتی و جلوگیری از انواع بیماری است.