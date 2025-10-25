به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان‌غربی در بازدید از مرکز تکثیر میش‌مرغ در پناهگاه حیات‌وحش دشت سوتاو و حمامیان شهرستان بوکان بر تداوم اقدامات حفاظتی، ارتقای کیفیت نگهداری و تقویت زیرساخت‌های فنی و زیستی مرکز تکثیر میش‌مرغ تأکید کرد و گفت: صیانت از میش مرغ نیازمند مشارکت جوامع محلی و حمایت دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

علیرضا سیدقریشی افزود: این بازدید با هدف بررسی وضعیت زیستی میش‌مرغ‌ها، ارزیابی روند تکثیر در اسارت و بررسی نیاز‌های حفاظتی و زیرساختی مرکز انجام شد.

سیدقریشی، با اشاره به جایگاه ویژه پناهگاه حیات‌وحش دشت سوتاو و حمامیان درحفظ این گونه ارزشمند اظهار کرد: بوکان یکی از مهمترین زیستگاه‌های میش‌مرغ در کشور به شمار می‌رود و صیانت از این گونه نیازمند مشارکت جوامع محلی و حمایت دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

وی، همچنین با بررسی شرایط تغذیه، وضعیت تخم‌گذاری و امکانات دامپزشکی مرکز، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش نرخ بقاء جوجه‌ها و بازگرداندن تدریجی پرندگان به زیستگاه‌های طبیعی شد.

در ادامه، رؤسای حراست و بازرسی اداره‌کل هم با حضور در بخش‌های مختلف مرکز تکثیر، ضمن ارزیابی نحوه اجرای ضوابط اداری و حفاظتی، بر رعایت کامل مقررات و مستندسازی اقدامات صورت‌گرفته در فرآیند تکثیر تأکید کردند.

مرکز تکثیر میش‌مرغ پناهگاه حیات‌وحش سوتاو و حمامیان با هدف افزایش جمعیت این گونه در معرض انقراض و حمایت از بازسازی جمعیت طبیعی آن در دشت‌های بوکان فعالیت می‌کند و از مهمترین مراکز تخصصی حفاظت از پرندگان در سطح شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود.