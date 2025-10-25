به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول بعثه مقام معظم رهبری در خوزستان گفت: این همایش بزرگ با حضور یک هزار نفر از عمره گذاران از شهر‌های مختلف استان خوزستان در سالن ورزشی امام رضا شهرک نفت اهواز برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسن زاده با اشاره به اینکه در سال جاری استقبال خوبی در استان برای شرکت در حج عمره صورت گرفت است، افزود: در این همایش شرکت کنندگان با احکام، آداب و انجام مناسک حج عمره آشنا شدند.

به گفته مدیر حج و زیارت خوزستان در سال جاری بیش از ۵ هزار زائر خانه خدا برای شرکت در حج عمره به سرزمین وحی از استان اعزام شده‌اند.