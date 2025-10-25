به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر رضا ملک زاده در سمینار علمی یکروزه التهاب روده (IBD) افزود:این بیماری به چالشی بزرگ در نظام سلامت و برای پزشکان تبدیل شده، زیرا این بیماری، معالجه و سیر درمان پیچیده‌ای دارد.

وی اظهار داشت:طبق مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۹ انجام شده، شیوع التهاب روده در آمریکا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۵۰۲ نفر و در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۳۵ بوده، اما سیر ابتلا به این بیماری درایران و جهان، صعودی شده و به شدت در حال افزایش است.

دکتر ملک زاده تصریح کرد:در حال حاضر، ۲۵ درصد مراجعین به متخصصان کبد و گوارش، به بیماری التهاب روده مبتلا هستند و در سنین جوانی، ابتلای بیشتری را شاهد هستیم.

دکتر ملک زاده در بخش دیگری از سخنان خود، عوامل محیطی را عامل اصلی ابتلا به این بیماری عنوان کرد و افزود: مصرف آنتی بیوتیک‌ها در کودکان، استعمال دخانیات، کودکانی که به روش سزارین به دنیا آمده‌اند، استفاده از آب در بطری‌های پلاستیکی و استفاده از روغن‌های نباتی در غذا‌های فست فود، احتمال ابتلا به بیماری التهاب روده را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: تشخیص و بیماریابی، علت اصلی پررنگ بودن این بیماری دربرخی استان‌های کشور می‌باشد. وی همچنین از راه اندازی شبکه کشوری منسجم و یکپارچه جهت بیماریابی، آموزش، بهبود کیفیت درمان، تجویر دارو و... جهت مبتلایان به این بیماری خبری داد.

سمینار علمی یکروزه التهاب روده (IBD)، باحضور رییس و اعضای انجمن کبد و گوارش ایران و فوق تخصص‌های کبد و گوارش استان‌های تهران، اصفهان، یزد و کرمان در یزد برگزار شد.