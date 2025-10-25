سينما انقلاب شهر هرسين در صورت تامين اعتبار ،تا دهه فجر امسال به بهره برداري خواهد رسيد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،استاندار کرمانشاه در بازديد از پروژه سينما انقلاب هرسين ، ضمن تاکيد بر لزوم تکميل مکاتبات و نهاييسازي اسناد مربوط به اين پروژهگفت : هرگونه تأخير در تأمين اعتبارات موجب افزايش هزينهها و بروز مشکلات در روند خريد تجهيزات ميشود و بر اين اساس در چند روز آينده تأمين اعتبار انجام خواهد شد تا پيمانکار بتواند سريعتر وارد عمل شود و کار با سرعت بيشتري پيش برود.

استاندار کرمانشاه همچنين در بازديد از مجتمع فرهنگي هنري تالار ملل در هرسين ، با تاکيد بر ضرورت تعيين تکليف وضعيت اين مجتمع افزود: با توجه به اينکه اين طرح پيشرفت قابل توجهي دارد بايد مسئولان مرتبط آن را در سفر رييسجمهور مطرح ميکردند تا جزو مصوبات سفر لحاظ ميشد.

مجتمع فرهنگي هنري تالار ملل هرسين با زيربناي دو هزار مترمربع بعنوان يکي از مهمترين طرحهاي فرهنگي هنري جزو مصوبات سفر مقام معظم رهبري به اين شهرستان است و براساس اعلام مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان در حال حاضر تکمیل این طرح نيازمند ۸۰ ميليارد تومان اعتبار است.