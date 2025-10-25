به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این بسته به خبر‌هایی همچون راه اندازی ۲۰ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات تا پایان سال در استان، صادرات ۲۵ میلیون دلاری منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در سال گذشته، جهاد تبیین خنثی کننده نقشه‌های دشمن در جنگ شناختی، اختتامیه سه جشنواره دانش آموزی در قم، همایش مدیران هیئت‌های محوری و برگزیده کشوری در قم، برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت زینب کبری (س) در بوستان هاشمی، نائب قهرمانی دو کبدی کار قمی در ترکیب تیم‌های ملی نوجوانان المپیک آسیایی، حضور دو راگبی باز قمی در ترکیب تیم ملی برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا و رونمایی از کتاب گنجینه مصور والیبال استان پرداخته شده است.