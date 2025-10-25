مستند‌های «این یک فیلم نیست»، «در گذر از نقطه صفر» و «فریدالدین»، از شبکه‌های مستند و قرآن و معارف پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «این یک فیلم نیست»، امشب ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.

در این مستند آمده است، رابرت فیسک، روزنامه‌نگار بریتانیایی، بیش از چهار دهه از مهم‌ترین منازعات جهان ــ از ایرلند شمالی تا خاورمیانه ــ گزارش تهیه کرده است. او همواره با حضور میدانی و جست‌وجوی حقیقت، روایت‌هایی ارائه داده که توانسته توجه میلیون‌ها مخاطب را به خود جلب کند.

مجموعه مستند «در گذر از نقطه صفر»، به روایت سنت‌ها، فرهنگ و شخصیت‌های اثرگذار مرزنشینان ایران می‌پردازد و نقش آنان را در شکل‌گیری الگو‌های اجتماعی و فرهنگی برجسته می‌کند.

روایت اثر نشان می‌دهد چگونه این افراد با رویکردی عمل‌گرایانه در کنار مردم ایستاده و بخشی از آلام و محدودیت‌های زندگی در نوار مرزی را کاهش داده‌اند.

این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی فرید پناه نژاد، از امروز هر شب ساعت ۱۸، پخش و روز بعد ساعت ۱۳، بازپخش می شود.

همزمان با سالروز حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع)، مستند «فریدالدین»، با نگاهی به زندگی و خدمات علمی شهید «فریدالدین معصومی»، نخبه برجسته صنعت برق کشور و حافظ قرآن، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.

این مستند به کارگردانی «پیام ابراهیم پور» و تهیه کنندگی «سیدمحمدرضا حسینی» و «فاطمه زهرا بازاری»، امشب ساعت ۲۲:۳۰، پخش می‌شود.

در این برنامه، نگاهی جامع به ابعاد مختلف زندگی شهید معصومی از دوران کودکی تا مراحل ازدواج و در نهایت لحظه‌های منتهی به شهادت او ارائه می‌شود. شهید فریدالدین معصومی، دکترای مهندسی مکانیک خود را از دانشگاهی در نیوزیلند دریافت و پس از بازگشت به ایران، نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های برق و انرژی ایفا کرد.

وی در حالی که برای ماموریتی کاری جهت پیگیری روند طرحهای برق و انرژی غدیر در استان فارس حضور داشت، پس از انجام جلسات کاری و در حین شرکت در نماز جماعت مغرب و عشاء در حرم مطهر شاه‌چراغ (ع)، هدف حمله تروریستی گروه‌های تکفیری قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.