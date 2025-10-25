به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعضای هیئت داوران بخش‌های آزاد و دیگرگونه‌های اجرایی، آیینی و سنتی، کودک و نوجوان، نیشتمان هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند.

به این ترتیب حمیدرضا نعیمی، الیکا عبدالرزاقی و میثم زندی به عنوان اعضای هیئت داوران بخش آزاد و دیگرگونه‌های اجرایی معرفی شدند.

همچنین نزار عبدالرزاق الکشو، مختار محمدی و علی محمد رادمنش آثار بخش‌های آیینی سنتی، کودک و نوجوان و نشتیمان را داوری می‌کنند.

نزار عبدالرزاق الکشو کارگردان، بازیگر، مدرس و پژوهشگر تئاتر خیابانی اهل کشور تونس است.

وی در فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی خود بر جنبه‌های آموزشی و بیانگری تئاتر خیابانی هم تاکید دارد. بر همین اساس در سال‌های اخیر به برگزاری ورکشاپ‌ها و دوره‌های آموزشی در زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت پرداخته است و همچنین نمایش‌هایی را با بازی زندانیان یا کودکان این مراکز اجرا کرده است. در یکی از این اجرا‌ها او به آرزو‌ها و امید‌های کودکان بعد از رفتن‌شان از کانون اصلاح و تربیت و حضور در جامعه توجه می‌کند.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دلیری فاتح بادپروا، ۴ تا ۸ آبان در مریوان برگزار می‌شود.