به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران به اتفاق مدیران ارشد این معاونت، از روند پیشرفت عملیات اجرایی طرح احداث خط ۱۰ مترو بازدید و اظهار امیدواری کرد: این طرح بزرگ شهری، طبق برنامه زمان بندی پیش برود.

مجید باقری گفت: خط ۱۰ مترو تهران گره ترافیکی معابر پهنه شمالی شهر را تا حدود زیادی باز کرده و تاثیر محسوسی بر سامان دهی روند تردد شهروندان ساکن مناطق مرتبط خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: نکته مهم در بازدید از بخش‌های مختلف این طرح، انگیزه بالای مهندسان، کارگران و مدیران دست اندرکار طرح است که همین مساله می‌تواند به پیشبرد امور طبق برنامه زمان بندی کمک شایان توجهی کند؛ البته تعهدات مالی پروژه هم باید در موعد مقرر محقق شود تا خللی در روند عملیات اجرایی طرح رخ ندهد.

گفتنی است خط ۱۰ مترو تهران به طول تقریبی ۴۷ کیلومتر و با ۳۵ ایستگاه، از مناطق یک، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۲۲ عبور کرده و با ۷ خط شبکه مترو ایستگاه تبادلی دارد.