به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ غلامرضا الهی سرشت گفت: زنان روستای گلابر با راه‌اندازی پنج کارگاه خانگی ساخت تنور‌های سنتی، گامی ارزشمند در جهت ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد خانوار‌های روستایی برداشته‌اند.

فرماندار شهرستان ایجرود با اشاره به اهمیت حفظ و ترویج هنر‌های سنتی در توسعه جوامع روستایی افزود: آموزش و گسترش این هنر اصیل، علاوه بر کاربرد خانگی، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق روستایی شود.

الهی سرشت گفت: تشکیل این کارگاه‌ها نمونه‌ای موفق از تولید در مقیاس کوچک و خانگی است که نه‌تنها به اشتغال‌زایی برای بانوان روستا انجامیده، بلکه نقش مؤثری در حفظ فرهنگ و سنت‌های بومی ایفا می‌کند.

وی تأکید کرد: حمایت از طرح‌های خوداشتغالی و آموزش زنان در زمینه صنایع‌دستی و تولیدات خانگی، در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد و گلابر می‌تواند یکی از الگو‌های موفق در این مسیر باشد.

فرماندار شهرستان ایجرود در پایان اظهار کرد: توسعه این کارگاه‌ها، ضمن افزایش تولید محلی، باعث حرکت روستا به سمت خودکفایی اقتصادی و تقویت روحیه کارآفرینی در بین بانوان شده است.